Os maiores de Salvaterra celebran o fin de curso

O Concello de Salvaterra de Miño puxo fin a pasa semana aos cursos que se imparten para as persoas maiores de 65 anos do municipio coa entrega de diplomas. Do mesmo xeito, fíxose entrega tamén dos exercicios para o verán ao alumnado do curso de memoria. Precisamente, este foi o primeiro en rematar a actividade que deu comezo en outubro, na que realizaron diferentes exercicios para mellorar a concentración e axilidade mental.

Esta iniciativa, que dende fai uns anos desenvolve o Concello de Salvaterra de Miño de carácter gratuíto, conta con actividades de ximnasia, pintura e memoria que promoven o envellecemento activo da poboación e están enfocadas no aprendizaxe sen esquecer o importante que é a socialización para os máis maiores.