Os “faladoiros de xardín” visibilizaron a diversidade

O Rosal visibiliza a diversidade e traballa a prol da igualdade co estreo dos seus ‘Faladoiros de Xardín’, encontros deseñados para crear un espazo seguro no que visibilizar, explorar e sentir a diversidade. Estes faladoiros, que tiveron lugar no xardín traseiro do Concello, celebráronse todos os xoves do mes de xuño con entrada de balde e libre.

Coa organización deste ciclo de charlas “seguimos fomentando un concello máis inclusivo e respectuosos”, explicou a alcaldesa, Ánxela Fernández. “Estes encontros foron unha excelente oportunidade para informar, educar e sensibilizar á veciñanza sobre a importancia do respecto ás diferentes identidades que hai”, engadiu.