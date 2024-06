Uns 200 estudantes de 6º de Primaria do Porriño visitaron as instalacións da escola de motociclismo do Ikeric Racing Sport Galicia. O alumnado coñeceu a Iker Rodríguez, o piloto porriñés segundo clasificado no Campionato de España de Superbikes (ESBK) na categoría Moto 4, que lles ensinou as instalacións, incluída a pista multipropósito de 25.000 metros cadrados, e todos os servizos e cursos de diferentes niveis cos que conta a escola. Ademais puideron ver as motos empregadas nas competicions e entrenamentos e probar o material de protección, como monos e cascos.

Estudantes do Porriño visitan o Ikeric Racing Sport Galicia