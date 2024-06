A Escola de Música abre a inscrición para o curso 24/25

A Escola Municipal de Música do Porriño prepara xa o curso 2024/2025 e anuncia que o prazo de inscrición previa poderá realizarse entre os días 1 e 15 de xullo no Rexistro xeral do Concello, presencialmente de 09.00 a 14.00 horas de luns a venres ou vía telemática a través da sede electrónica.

A escola imparte clases de Música e Movemento, para rapaces e rapazas de entre 4 e 7 anos de idade; Linguaxe Musical para nenos e nenas a partir de 8 anos e para persoas adultas e clases dos seguintes instrumentos: violín, viola, violonchelo, percusión, guitarra, piano, canto, gaita, clarinete, frauta traveseira, saxofón, óboe, fagot, trompa, trompeta, bombardino, trombón, tuba e percusión tradicional.