Celébranse 800 anos da consagración da catedral de Tui

A Casa do Concello de Tui acolleu unha xuntanza para a constitución da comisión organizadora do 800 aniversario da consagración da Catedral de Tui que tivo lugar o 30 de novembro de 1225. Na reunión foi acordada a creación dun comité de honra deste evento e analizáronse posibles actividades a desenvolver ao longo desta celebración que comezará o 30 de novembro de 2025 e se prolongará ata o 1 de decembro de 2026. Esta Comisión terá continuidade nos vindeiros meses para analizar as propostas concretas que se presenten para a elaboración dun programa de actividades arredor deste 800 aniversario.