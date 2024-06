Un bus une Porto do Molle e Praia América

O Concello de Nigrán crea unha lanzadeira entre Porto do Molle e Praia América todas as fins de semanas e festivos grazas ao ‘Nigranbús’. Funcionará dende as 11.00 ata as 21.00 horas durante os meses de xullo e agosto conectando de xeito directo cada 10 minutos o parque empresarial (parking da rúa das Pontes) e o areal (rúa Rans). De luns a venres seguirá funcionando co percorrido normal por toda a localidade.

“Os principais beneficiados serán os veciños das parroquias do interior, que aforrarán en tempo e en gasolina, resultando ademáis un modelo de mobilidade moito máis sostible “, explica o alcalde, Juan González.

Os usuarios terán todos os beneficios da Tarxeta Metropolitana, o que supón 40 céntimos por traxecto e gratis os trasbordos e as viaxes para menores de 21 e maiores de 65.