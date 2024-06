A Árbore dos Desexos xa ten o seu lugar en Tui

A Árbore dos Desexos que no Nadal fixo realidade os desexos da cativada das familias ás que axuda SOS Tomiño-Baixo Miño loce xa na nova área lúdica recreativa en Chans do Carrasco, en Tui.

O novo espazo dispón de parque infantil, biosaudable e circuíto vial. | // FDV / D. P.

Trátase dun novo parque infantil e área de lecer na parroquia de Randufe. Dende hai uns días este novo espazo está xa aberto para o seu desfrute pola poboación.

Este novidoso espazo conta con diferentes elementos lúdicos, bancadas, novas luminarias e un tótem informativo. Destaca o parque infantil de seguridade vial cun circuíto para a aprendizaxe e desfrute da cativada, e dispón de elementos clásicos de xogos coma randeeiras e tobogáns xunto a elementos máis novidosos de xogos, adaptados a todas as idades e capacidades.

Nesta actuación foron amais acondicionadas as pistas deportivas, instalados elementos biosaudables, creouse un espazo para bicicletas e unha zona delimitada de aparcamento.

A actuación realizada integrouse co palco existente e co lavadoiro de As Chans que foi recentemente restaurado. Amais esta área conta con zonas verdes e foi precisamente nun destes espazos onde se plantou a “Árbore dos Desexos”, unha iniciativa que xurdiu de Miguel Veiga, e que no Nadal estivo na praza da Inmaculada para facer realidade os desexos dos nenos familias á que axuda SOS Tomiño – Baixo Miño, Precisamente Miguel Veiga amosou a súa satisfacción porque esta Árbore dos Desexos poida crecer nun entorno coma o parque de Chans, co que dicía “se pecha o círculo desta iniciativa que naceu para axudar a uns nenos que están menos favorecidos para darlles un bonito Nadal, e que agora neste parque os nenos sigan xogando nun lugar que representa tanto, o amor, o cariño, a amizade, o querer facer cousas bonitas, e seguir traballando para lograr un mundo mellor”. Avanzaba que comezaron xa as primeiras conversas para dar continuidade á Árbores dos Desexos en cada Nadal en Tui.

Dende SOS Tomiño-Baixo Miño agradeceron esta iniciativa, do mesmo xeito que o fixo o alcalde, Enrique Cabaleiro, salientando que esta idea solidaria conta co respaldo da institución municipal. Quixo tamén o rexedor tudense agradecer o labor solidario que realizan dende SOS Tomiño Baixo Miño.