Unha “app” móbil mellora a comunicación entre concellos e veciñanza

A Deputación de Pontevedra puxo en marcha esta semana a nova aplicación móbil “Meu Concello”, que funcionará como unha canle directa de comunicación entre a cidadanía e os 28 concellos da provincia adheridos ao proxecto, entres os que se atopan nove das comarcas do Condado, A Paradanta, Louriña, Baixo Miño e Val Miñor, que son A Cañiza, Arbo, As Neves, Baiona, Covelo, Gondomar, Mos, Salceda de Caselas e Tomiño.

A veciñanza pode poñer en coñecemento do Concello aquelas incidencias que detecten na súa localidade e este poderá coñecer, así, as necesidades e problemas do municipio para darlles resposta. Ademais, a aplicación móbil tamén permitirá ao Concello enviar avisos á cidadanía, sumando así unha canle de comunicación áxil, inmediata e eficaz.

Trátase dunha iniciativa financiada con recursos dos fondos Next Generation para a modernización e dixitalización das entidades locais de menos de 20.000 habitantes.