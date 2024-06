Tui conmemora os 25 anos do primeiro monumento á memoria dos represaliados

O 27 de xuño de 1999 inaugurábase na Alameda de San Domingos o Monumento aos Represaliados, obra do escultor Silverio Rivas, por iniciativa da Comisión cidadá pola Verdade do 36. Este mes, cando se cumpre o 25 aniversario daquela data, haberá dous actos conmemorativos. O primeiro será hoxe mesmo, ás 20.00 horas, na Sala Municipal no edificio Francisco Sánchez, coa inauguración dunha exposición. A mostra estará dividida en catro apartados: o relato da Comisión, a exposición dos pintores que formaron parte da poxa para recadar o diñeiro para o monumento, unha homenaxe a Silverio Rivas e ao monumento e unha semblanza aos represaliados.

O segundo dos actos será o domingo 30, ás 12.00 horas, na propia Alameda de San Domingo, onde haberá actuacións musicais, recitais poéticos e intervencións de distintos persoeiros.