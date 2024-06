Tomiño gaña un premio de cooperativismo no ensino

O CEIP Pintor Antonio Fernández de Tomiño será un dos sete centros galego que reciba un premio do certame Cooperativismo no ensino co que a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración busca difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia.

O concurso inclúe tres modalidades: de actividades artísticas dirixida ao alumnado dos centros de educación infantil, primaria e educación especial; actividades cooperativizadas para estudantes dos centros de educación secundaria obrigatoria e educación especial; e de proxectos empresariais cooperativos destinado aos centros de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial.

Foi en actividades artísticas, na categoría destinada ao alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, onde o accésit recaeu no CEIP Pintor Antonio Fernández, de Tomiño, polo seu traballo “Pequeno manual do cooperativismo: sementando a cooperación”.

O certame está dotado con premios de entre 1.500 a 4.500 euros segundo a modalidade.