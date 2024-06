Preto de 300 escolares reúnense no Parque da Canuda

O Parque da Canuda, en Salvaterra de Miño, acolleu fai uns días a Xuntanza Escolar Infantil dos Centros Educativos que neste 2024 chegou á súa novena edición.

Foi unha xornada de lecer e convivencia da que participaron os centros escolares do municipio, o CEIP Infante Felipe de Borbón, o CRA A Lagoa e o CEIP de Leirado, contando coa colaboración do Concello de Salvaterra de Miño, así como da Policía Local, a Garda Civil, Medio Ambiente, Protección Civil e nais e pais voluntarios do centros participantes.

Ao longo de toda xornada matinal pasaron polo parque preto de 300 nenos e nenas dos diferentes grupos formados polos citados centros educativos que realizaron diferentes obradoiros e actividades como pescar, educación vial, mostra das emerxencias, inchables, xogos psicomotrices, entre outras