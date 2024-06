Porriño entrega os Premios Antonio Palacios

Recoñecen e celebran as contribucións sobresaíntes nos campos da cultura, a empresa, o deporte e o compromiso social. Así se presenta a primeira edición dos Premios Antonio Palacios convocados polo Concello do Porriño no ano no que conmemoran o seu 150 aniversario, así como o centenario da casa consistorial, obra do ilustre arquitecto. Será esta noite cando se faga entrega dos galardóns, nun acto que suporá o broche de ouro dunha xornada festiva e o punto e seguido a unha programación anual deseñada para render homenaxe a esta figura que xa é patrimonio do Porriño.

As actividades comezaran xa a primeira hora da mañá, a partir das 09.30 horas co I Concurso de Pintura Rápida Pintando a Palacios, cuxa entrega de premios se realizará ás 19.00 horas. Ás 12.30 horas a Agrupación Musical do Porriño ofrecerá un concerto e xa pola noite, a partir das 21.00 horas iniciarase o acto de entrega dos I Premios Antonio Palacios previo o cal soará o Himno Galego a cargo do grupo de gaitas Os Coribantes de Buchabade. Nesta primeira edición os galardoados son “Almanaque Argrícola ZZ” na categoría de cultura, o Club Balonmán Porriño no apartado de deporte, Zendal premio á empresa e no social as rondallas Asociación Cultural de Pontellas e Santa Eulalia de Atios. Ademais, como xa se anunciara esta semana no acto oficial de presentación dos premios, outórgase un Premio de Honra, a título póstumo, a Xosé Ramón Iglesias Veiga, “unha persoa querida e respectada por todos no Porriño. Moncho deixou unha enorme pegada no noso pobo, non só pola súa faceta de historiador e escritor, que fixo posible que todos saibamos moito de Palacios, senón tamén pola súa dedicación como mestre durante máis de dúas décadas no IES Pino Manso”, sinalaba o alcalde Alejandro Lorenzo. Iglesias Veiga escribiu infinidade de artigos e libros sobre o patrimonio arquitectónico na área de Vigo e fixo un enorme traballo de investigación arredor da figura e obra de Arquitecto Palacios. “O Porriño, a vila á que tanto amou, debíalle unha homenaxe”, subliñaba o rexedor.

Logo da entrega dos premios, acto ao que está previsto que asista o presidente de Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López e o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, actuará Rubén Simeó e Christian Rodríguez e, de novo, Os Coribantes de Buchabade. Un espectáculo visual, cunha vídeo proxección sobre o edificio do Concello, do que hoxe se cumpren 100 anos da súa inauguración, porá o broche desta festa aniversario.