O instituto de Salvaterra de Miño conta cun patio inclusivo

O IES de Salvaterra de Miño vén de inaugurar un novo espazo. Trátase do patio inclusivo, un área de máis de 1.100 metros cadrados de recente creación e que posibilitará que o alumnado desfrute dun espazo ao aire libre nos tempos de recreo.

A obra con céspede sintético e mesas será o lugar ideal para facer actividades non deportivas e de convivencia, tales como círculos restaurativos para a reflexión e expresión de emocións ou as actividades das parellas TEI (Titorías Entre Iguais), entre outras.

O equipo directivo do IES Salvaterra de Miño, que conta actualmente con máis de 600 estudantes matriculados, foi o que iniciou este proxecto que contou coa colaboración do Concello de Salvaterra de Miño e da Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia

Letras Galegas

O acto inaugural enmarcouse na programación que o centro organizou con motivo do Día das Letras Galegas, na xornada en que celebraron a primeira edición do festival dedicado a esta efeméride, na que neste 2024 se homenaxeou á escritora Luisa Villalta.

Durante a tarde festiva, a comunidade educativa puido desfrutar de diferentes actuacións a cargo da Banda de Música de Salvaterra de Miño, as pandereteiras do propio IES, unhas pezas de teatro representadas polo alumnado e profesorado do centro e un espectáculo de baile protagonizado polos estudantes de 1º de ESO.