O IKFEM marida a cultura e a música das dúas beiras do Miño

O Festival IKFEM Tui-Valença vén de presentar a súa programación cun cartel de concertos inéditos que reforza a ponte cultural entre España e Portugal. Actuacións musicais únicas, enogastronomía, artes emerxentes e experiencias inclusivas encheran de creatividade as dúas localidades fronteirizas do 17 ao 21 de xullo.

Cada concerto desta edición ha ser unha maridaxe única entre as culturas das dúas beiras do Miño, pero tamén son o resultado de fusións musicais e dunha variedade de xéneros que abrangue dende a lírica ao pop, dende o jazz ao rock sinfónico.

IKFEM nace co obxectivo de ser un instrumento de cooperación e posicionar a Galicia e ao norte de Portugal como capital cultural da Península Ibérica. Converte os lugares naturais e arquitectónicos máis emblemáticos en escenarios para desfrutar da súa riqueza patrimonial coas artes e un público interxeracional

A doce edición do IKFEM inaugurarase en Valença do Miño co concerto “Cosa de Dois” protagonizado por un pianista de enerxía creativa infinita, Marcos Mezquida e a delicada voz do artista portugués, Salvador Sobral,

Ao día seguinte, o 18 de xullo, a Igrexa de San Domingo en Tui, a soprano María Hinojosa Montenegro e o trío Preseli, ofrecerán o concerto Conexións Atlánticas.

Creación dunha orquestra

Un dos eventos máis singulares desta edición será a actuación, o dia 19 na Fortaleza de Valença, dunha icona da música portuguesa, Jorge Palma, que estará acompañado pola Orquesta Sinfónica Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (OSE), xurdida en 2024 polo IKFEM co ánimo de promover a colaboración transfronteiriza e a cohesión social a través da música. Composta por músicos de 26 municipios de ambas beiras do Miño, a OSE fomenta a igualdade inclusión e o fortalecemento da cultura compartida mediante talleres orquestrais e a creación musical conxunta.

A edición 2024 do IKFEM está marcada pola dualidade en escena dos artistas de ambos lados do Miño. Xuntos por primeira vez, o pianista portugués Mário Laginha e o pianista español Chano Domínguez dialogarán a dous pianos na Alameda de Tui o 20 de xullo.

Tamén soará o Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia xunto ao organista Adrián Regueiro.

IKFEM Festival Tui-Valença conmemora o 50 aniversario da Revolución dos Caraveis cun programa musical ibérico sinfónico creado para a ocasión, evocando a historia compartida e os procesos de transición para a democracia en Portugal e España.

Este concerto que tamén celebra os aniversarios de compositores de ambos países, forma parte do programa Mostra España e a axenda cultural transfronteiriza do Ministerio de Cultura de España.

O concerto forma parte do festival aínda que terá lugar o día 6 de setembro, en Valença.