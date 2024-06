Máis horas de enoloxía e lecer na XXXII Feira do Viño

A Feira do Viño do Rosal prepárase para celebrar a súa 32 edición cunha morea de actividades para todos os públicos e con máis horas que nunca. Do 12 ao 14 de xullo a Praza do Calvario aglutinará boa parte da actividade dunha feira que de novo maridará a enoloxía coa música, actividades para desfrutar en familia, exposicións e actividades didácticas, gastronomía e moita diversión co sector vitivinícola como eixo central.

“O viño forma parte da nosa idiosincrasia, da nosa identidade, da nosa orixe, pero tamén é un sector estratéxico que non só imprime calidade a cada un dos seus produtos, senón que tamén xera emprego e riqueza no Rosal”, salienta a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

Como novidade, a feira abrirá as súas portas o venres 12 de xullo cun acto inaugural que se celebrará ao mediodía na propia Praza do Calvario e que dará o pistoletazo de saída a tres días cunha morea de actividades programadas e dirixidas a todos os públicos.

Xunto a concertos, actividades para nenos e nenas e outra relacionadas cos viños, este ano cobrará especial relevancia o escape room que se celebrará no Calvario ao abeiro do proxecto Eureka Reto Rural. será o venres 12 ás 19.30 horas e ofrecerá unha inmersión interactiva na riqueza cultural e histórica rosaleira deseñada para todos os públicos e totalmente de balde. As persoas interesadas en participar xa poden inscribirse a través da páxina web riadevigobaixomino.gal.