Máis de 700 persoas descargaron a Tarxeta Cidadá de Redondela

O Concello de Redondela vén de poñer en marcha recentemente, enmarcada dentro da iniciativa da EDUSI Redondela 2020, a nova Tarxeta Cidadá Virtual. Unha ferramenta que permite aos usuarios acceder aos servizos municipais e facer diferentes trámites a través da web ou dende o propio móbil mediante unha app, dispoñible para calquera tipo de smartphones. Nos primeiros días da súa posta en marcha foron xa máis de 700 as persoas que descargaron esta aplicación dispoñible tanto en iOS como Android.

A Tarxeta Cidadá Virtual de Redondela implica unha nova maneira de achegar a Administración local á veciñanza, axilizando trámites e ofrecendo máis información, ademais de permitir a reserva de instalacións deportivas ou a adquisición de entradas para eventos culturais. “É unha canle directa para toda a cidadanía coa Administración local”, indica Antonio Cabaleiro, concelleiro de Novas Tecnoloxías, de tal xeito que as xestións “poden facerse en calquera momento e dende calquera lugar. Trátase de dar un paso máis para adaptar a Administración local aos novos tempos. Somos a Administración máis próxima aos cidadáns, e con esta nova app tanto os empadroados en Redondela como os que non o estean poderán levar no seu peto, no móbil, toda a información que precisen. O obxectivo é ter unha app intuitiva que estea ao alcance de toda a veciñanza”.

Usos e oportunidades

O concello de Redondela remarca as oportunidades e as novidades que supón para a cidadanía a posta en marcha da Tarxeta Cidadá Virtual. Entre as súas principais funcionalidades, destaca a existencia dun módulo de participación cidadá mediante o que se pode tomar parte en enquisas ou enviar suxestións.

Tamén posibilita o acceso á canle Redondela Aberta, un espazo audiovisual onde ver o deporte local, actos culturais, celebracións e moitos máis contidos que se irán incorporando.

No eido deportivo, incorpora a posibilidade de reservar pistas de pádel e de tenis e o acceso directo á nova plataforma de streaming do Concello de Redondela.

Ademais, nos vindeiros meses contará tamén cun módulo de compra de entradas para eventos de cara á próxima tempada cultural, que arranca no outono.