Escolares plantan máis de 200 árbores

Tomiño implica á infancia para ser un municipio máis verde, sostible e eficiente. O alumnado do CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán puxo o punto final a unha nova edición do proxecto Rodéate de vida coa plantación de 212 árbores frondosas autóctonas nunha parcela da Comunidade de Montes de Tomiño no Xibao, as últimas plantas entregadas polo Concello á veciñanza este ano ao abeiro dunha iniciativa que ten como obxectivo repoboar as 900 hectáreas de franxas secundarias con plantas autóctonas, rodeando o municipio de vida e creando cortalumes naturais para protexer o concello ante posibles incendios forestais.

Unha xornada de plantación na que os escolares se achegaron á súa contorna contribuíndo a mellorar a biodiversidade local coa súa acción e concienciándose sobre a importancia de coidar o medio ambiente dun xeito completo e integrador. Así, plantaron 27 castiñeiros, 20 carballos, 17 bidueiros, 28 sobreiras, 40 aciñeiras, 20 cerdeiras, 50 nogueiras e 10 érbedos.