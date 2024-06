Concello e Acougo traballan en materia de acollemento familiar

O Concello do Rosal e a Asociación Galega de Familias de Acollida, Acougo, veñen de asinar un convenio de colaboración co obxectivo de promover programas de atención, formación e difusión en materia de protección de menores, así como medidas específicas para o acollemento familiar.

O acordo destaca o compromiso de Concello e Acougo para traballar de forma conxunta na incidencia política e sensibilización para a transformación e mellora social sobre acollemento familiar ou residencial, sobre dereitos da infancia do Sistema de Protección e sobre familias de orixe e de acollida.

O convenio ten como propósito ademais facilitar, na medida do posible, o uso de espazos e equipos necesarios e facilitando a entrada das persoas participantes nos programas postos en marcha aos servizos psicosociais educativos, de deporte ou lecer municipais

A concelleira de Benestar Social, Beatriz Rodríguez, salientou a satisfacción do Concello por formalizar esta colaboración con Acougo, xa que “a súa experiencia e dedicación no campo do acollemento familiar son fundamentais para avanzar cara a unha sociedade máis xusta e equitativa. Este convenio permitirá desenvolver programas que terán un impacto real na vida dos nenos e nenas en situación de vulnerabilidade, así como nas familias de acollida e de orixe”.

A colaboración con Acouga permitirá crear novas oportunidades de formación e sensibilización, promovendo un maior apoio ao acollemento familiar no municipio.