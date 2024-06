Campamento baixo as estrelas en Redondela

A rapazada de entre 12 e 18 anos terá a oportunidade de vivir este verán unha experiencia única. O campamento “Coñece e desfruta Redondela 2024”, organizado polo Concello, ofrece a práctica de deportes como o caiac e o paddle surf, ademais de xogos na praia, coa principal novidade, este ano, da acampada nocturna, con actividades lúdicas e formativas como a observación de estrelas e xogos de orientación.

Ofreceranse tamén actividades de “bushcraft”, ou o que é o mesmo, a arte de vivir xunto á natureza. Trátase, segundo indican fontes municipais, de xogos de supervivencia nos que os participantes aprenderá a construír refuxios con materiais que recollan da natureza. Facer lume ou crear utensilios como cordas ou cestas con fibras naturais serán algunhas das habilidades que practicarán.

Celebraranse dúas quendas no mes de xullo, a primeira dos días 1 ao 5 e a segunda do 8 ao 12. O campamento terá horario de 10.00 a 13.00 horas, agás o xoves, que farán acampada nocturna en Cesantes coa cea incluída. A actividade, subvencionada polo Concello, ten un custe de 80 euros.

Inscrición aberta

O prazo de inscrición estará aberto ata o 21 de xuño. Máis información e inscricións no Concello de Redondela, no teléfono 986 400 300 e no enderezo electrónico concello@redondela.gal