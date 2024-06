As claves para unha alimentación saudable

A veciñanza da Cañiza puido coñecer de primeira man os trucos para alimentarse de xeito saudable. Foron moitas as persoas que asistiron á charla impartida no salón de plenos do Concello pola profesional Laura Coto Alonso, dietista e nutricionista do Centro de Saúde da Cañiza.

Tratouse dunha conferencia sobre nutrición na que se abordaron aspectos básicos dunha alimentación saudable e se falou dalgúns mitos nutricionais moi estendidos e se amosaron formas prácticas e sinxelas para comeza a alimentarse mellor.

Ademais, Laura Coto informou ás persoas asistentes do novo Servizo de Nutrición do Centro da Saúde da vila, activo dende hai un ano.