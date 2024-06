Arbo conmemora as vodas de ouro da súa veciñanza

Un ano máis o Concello de Arbo homenaxea a todos aqueles matrimonios que cumpran os 50 anos de casados entre o 31 de xullo de 2023 e ata o 31 de xullo deste 2024.

Trátase dunha cerimonia simbólica que serve para celebrar en compañía das súas familias e de toda a veciñanza as vodas de ouro, conmemorando o seu paso polo altar hai xa medio século. O evento está programado que se leve a cabo o sábado 3 de agosto.

As persoas que queiran ser partícipes desta homenaxe pódense anotar dende xa nas oficinas municipais do Concello de Arbo, do mesmo xeito que se poden inscribir todas aquelas parellas que o ano anterior, por calquera motivo, non puideran participar e o desexen facer agora. A data límite para anotarse establécese no día 20 de xullo, dúas semanas antes da celebración oficial do evento.