“Xuntamos esforzos en prol da defensa dun territorio ameazado”

O Grupo de Estudos do Sur da Dorsal Galega (Gesdogal), entidade membro Xunta Directiva do GDR Terra e Auga dende 2022, achega coñecemento probado a través das súas publicacións en revistas científicas, e avanza na catalogación da fauna e flora do territorio do Condado Paradanta e Salceda de Caselas.

Falamos cun dos seus fundadores, Julio Eiroa.

-Cando nace Gesdogal e por que?

-Somos unha asociación para o coñecemento, protección, divulgación dos valores de patrimonio natural, histórico e cultural das serras ao sur da Dorsal Galega (Montes de Alén, Serra do Suído, Serra do Faro de Avión e Serra de Mountouto e Paradanta) así como os seus vales, ríos e poboacións. Foi conformada no ano 2021 e ten sede no Concello de Covelo. Na actualidade o grupo conformano 7 personas cunha profunda capacitación científica e profesional no campo do medio ambiente, patrimonio etnográfico e histórico que xuntan os seus esforzos en prol do coñecemento e defensa dun territorio privilexiado en riqueza natural e etnográfica, pero fortemente ameazado por proxectos degradativos que petrenden transformar e destruir para sempre a paixase, a historia e as costumes dos seus poboadores.

-Ese afán pola conservación do patrimonio natural vai na liña de traballo do GDR Terra e Auga, ¿dende cando pertencen a el e cal cre que é a súa importancia?

-O grupo de estudos forma parte da directiva do GDR Terra e Agua dende 2022, formando parte como asociación pola conservación da natureza, aportando o coñecemento nas decisións que poidan ter efecto sobre o patrimonio natural do territorio. Precisamente esta intención do GDR Terra e Auga de agruparnos en mesas de traballo que representen distintos sectores, social, económico, medioambiental, artístico… é o aspecto máis salientable, xa que amosa unha ollada dende o profesional e dende o coñecemento que cada un ten do seu. Ter unha entidade que nos agrupe e que nos conecte e coordine é fundamental.

-Nestes anos de traballo, ¿en que centraron os seus folgos?

-Sobre todo na redacción técnica de informes a favor da conservación e protección do patrimonio natural e cultural nos alegatos contra os proxectos industriais nas serras e vales, como son proxectos eólicos, solares ou canteiras.

-Pero tamén na publicación de estudos sobre a fauna e flora, ¿non?

-Si, centrados nas serras e vales do sur da dorsal galega, vimos de publicar recentemente na revista de divulgación científica “The Wildlife Professional” un artigo sobre a enfermidade da sarna e a poboación de lobo ibérico, a publicación científica dos datos de 14 anos de estudo dos Axentes Ambientais do Distrito XVII, sobre a tendencia poboacional da lebre ibérica nas serras do sur da Dorsal na revista Galemys da SECEM (Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos) ou a publicación na revista científica “Entomological Science” da actividade depredadora do escarabello Dytiscus en dous eventos filmados e e rexistrados na natureza por primeira vez e nestas serras.

-En que están mergullados nestes intres?

-Seguimos varios frentes de estudos, como son os estudos sobre a dieta do lobo ibérico deste territorio, a revisión e inventariado do patrimonio gandeiro das serras, a conservación de material bibliográfico histórico de parroquias, estudos de cambio climático nos medios acuáticos ou estudos faunísticos de detección e seguimento, como son as poboacións de morcegos e das tartarañas que chegan mais alá do Sáhara para criar no mato das serras do sur da Dorsal.

-Que comprende o sur da Dorsal Galega na que traballa Gesdogal?

-O sur da Dorsal Galega encádrase entre as provincias galegas de Pontevedra e Ourense, onde se elevan as serras e fenden os ríos máis antigos da Península Ibérica. A serra do Suído, os Montes de Alén ou Montemaior, a serra do Faro de Avión, a serra de Montouto e A Paradanta e ríos tan importantes para a vida como o Tea, Alén, Xesta (Oitavén) ou Avia.