Tradición, arte local e a mellor música na Festa da Coca 2024

Do 29 de maio ao 2 de xuño Redondela celebra a súa semana grande coas Festas da Coca, onde a tradición e a mellor oferta musical van da man. A concellería de Cultura ofrece unha ampla programación con cinco días de festexos onde as tradicional danza das Espadas e as Penlas serán as protagonistas xunto coas alfombras florais. A concelleira de Cultura, Rita Pérez Táboas, sinala que a esta tradición secular “súmase unha potente programación musical, cunha ampla oferta de grupos e estilos que van desde a música tradicional galega, ata o pop e o rock, con grandes apostas como Revólver ou Reincidentes, pasando polas grandes orquestras e verbenas”.

Á dereita, pregón da Festa da Coca. | // JOSE LORES. / D.P.

Sábado 1

Hoxe o público poderá gozar do concerto de Revólver, liderado polo artista Carlos Goñi. A banda fará unha parada en Redondela dentro da súa xira “Playlist Tour” cun concerto no que os asistentes vibrarán ao ritmo de grandes éxitos como “El roce de tu piel”, “Si es tan solo amor” ou “Faro de Lisboa”, xunto cos temas do seu último disco, no que presentan versións de grandes éxitos da música en español con temas de Pereza, Amaral e Elefantes, entre outros. A orquestra Galilea e o pica discos Rodri Vegas completarán a oferta musical da noite.

Ademais, a Banda de Música de Arcade será a encargada da Alborada ás 11:00 e ofrecerá un concerto na Alameda de Castelao ás 18:00, e elaboraranse pola noite as alfombras florais nas rúas da Vilavella.

Domingo 2

Mañá a alborada será ás 10:00 a cargo da Banda de Música de Chapela, que ofrecerá un concerto ás 18:00na Alameda de Castelao, seguidos pola orquestra La Fórmula, cunha espectacular posa en escena cos seus 24 integrantes que prometen un gran show. Será as 22:00 no Campo da Feira.

Mañá será a última oportunidade de asistir ao desfile da Coca. Será tamén ás 12:00 cos Mordomos e Diañiños, acompañada por Xigantes e Cabezudos ao son do grupo de gaitas do Carballo das Cen Pólas. Tamén ás 12:00 será a misa na Igrexa de Vilavella, coa posterior procesión polas rúas de Vilavella decoradas con alfombras florais e acompañada pola Danza das Espadas, das Penlas e a Banda de Música de Chapela. O baile de homenaxe da Danza das Espadas e das Penlas será na Praza de Ribadavia

A alcaldesa salienta tanto a calidade da programación musical como “a aposta decidida deste goberno polos grupos e artistas locais, que estarán presentes en toda a programación, xa que Redondela ten moito talento e é a nosa obriga poñelo en valor, tanto aos grupos que teñen xa unha longa traxectoria como as novos valores da música local”.

A Festa da Coca comezou co desfile de Xigantes e Cabezudos polas rúas da vila xunto ao grupo de gaitas Airiños de San Simón. A inauguración oficial da festa fíxose coa lectura do pregón a cargo de Sonia Carrera Piedras, unha veciña que durante anos bailou como “burra” na tradicional danza das Penlas. Homenaxeouse ás persoas que traballaron nas alfombras florais: Cristina Rodríguez Miñán, Gerardo Fernández, Claudina Barros Vázquez, Mari Luz Iglesias López, María Ricón Tomé, Nieves Fernández Pazos, Maritina Lores e Jose Carlos Balea Rodríguez. A homenaxe aos bailaríns da Danza das Espadas foi para Olimpio e Pablo Giráldez Río, e realizouse tamén a homenaxe ao mordomo Benito Dosantos Gómez antes de proceder ao acendido da iluminación da festa.