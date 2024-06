Rosalía Fernández Rial gaña o VII Vidal Bolaño

A muxiana Rosalía Fernández Rial, licenciada en Filoloxía e doutora en didáctica das linguas e expresión dramática pola Universidade de Santiago de Compostela, foi a gañadora da VII edición do Premio de textos teatrais Vidal Bolaño, organizado polo Concello de Porriño, o IES Ribeira do Louro e a Editorial Galaxia, pola necesidade de fomentar a escrita de textos teatrais dirixidos ao alumnado de ESO e Bacharelato. O certame ten a finalidade de crear un fondo de textos teatrais susceptibles de ser representados e lidos por alumnado do ensino secundario, así como de celebrar a figura de Roberto Vidal Bolaño, pola súa contribución a engrosar o corpus textual do teatro galego.

O xurado destaca do texto de Fernández Rial a súa temática acaída ao premio porque trata o perigo das redes sociais e o poder que exercen na creación da identidade da mocidade. Destacan tamén valores como a sororidade e a detección precoz do acoso. Todo isto é transmitido a través dunha linguaxe actual e axeitada ao público ao que vai dirixida.

A autora premiada é un nome relevante nas letras galegas, con máis de 20 textos editados de poesía, narrativa e ensaio.