Un paseo en bicicleta adaptado para todos

O Concello de Nigrán e a ONG Discamino volveron aliarse para ofrecer, por terceira vez, un paseo en bicicleta adaptada a oito persoas maiores usuarias do centro municipal de atención a persoas con enfermidades neurodexenerativas, en Panxón.

O roteiro transcorreu desde o paseo marítimo de Panxón a Praia América, regresando por Estrada pola Vía, e finalizou cunha merenda no centro, ubicado nas instalacións do CEE de Panxón. Os voluntarios de Discamino e os traballadores do centro pedalexaron xunto a eles.

“Estes paseos dánlles unha gran sensación de liberdade e de saúde, porque grazas á bicicleta reviven recordos agradables da súa infancia ou xuventude”, explica María Mayán, edil de Maiores. “Esta imaxe é a esencia do que significa “Un Nigrán para todos” e do que buscamos para o noso municipio”, resume o rexedor, que agradece o traballo altruísta de Discamino.

O Concello dispón dunha bicicleta adaptada con cadeira de rodas, outra igual pero con motor eléctrico, unha cadeira todoterreo monorroda tipo Joëlette, dous triciclos tándem tipo co-pilot e unha bicicleta adaptada, as cinco con base no pavillón municipal de Panxón e empregadas con asiduidade por usuarios do CEE Juan María ou por quen as solicite, como é o caso.