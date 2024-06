A ópera chega o 12 de xuño a Ponteareas

A representación da ópera Más allá de los filtros, creada polo estudantado de 2º da ESO do IES Barral de Ponteareas, mudou a súa data de presentación e terá lugar o día 12 de xuño no Auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas.

Este espectáculo, forma parte dun proxecto educativo moi ambicioso chamado LÓVA (La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje), impulsado polo Teatro Real. Consiste en que o estudantado de secundaria faga unha ópera de xeito cooperativo. O alumnado divídese en grupos profesionais nos que cada un ten que facer unha tarefa determinada. Estas son: produción, rexedoría, comunicación, interpretación, iluminación, composición, caracterización, vestiario e escenografía.

A compañía, que leva por nome Os Barraleiros, leva traballando dende principio de curso neste proxecto. Tiveron charlas con profesionais do mundo da ópera que os axudaron a elixir as profesións.

Durante o proceso os alumnos e alumnas aprenden a convivir e traballar en equipo, organizarse, tomar decisións de xeito colectivo e coñecerse mellor. O proxecto conta co apoio do Concello de Ponteareas, o instituto IES do Barral, o Teatro Real de Madrid e a Xunta de Galicia, así como coa implicación das familias.