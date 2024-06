O Fondo Galego de Cooperación visita Guinea - Bissau

O alcalde de Nigrán, Juan González, preside a delegación do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade que visitou Guinea-Bissau para supervisar os proxectos apoiados no país en materia de saúde e obtención de auga potable. González, presidente desta entidade supramunicipal, acude xunto ao vicepresidente e edil de Cartelle, Daniel Fernández, e mais o vogal e alcalde de Cuntis, Manuel Campos, ademais dunha responsable técnica. O obxectivo é aproveitar tamén para a fortalecer a colaboración goberno da Rexión de Cacheu, socio local.

“Estamos colaborando cun dos países máis pobres, onde poboacións enteiras carecen de electricidade ou auga potable e a alimentación é precaria, desde o Fondo Galego estamos achegándonos ás poboacións máis remotas”, explica González, quen considera que “contextos de pobreza, desigualdade, guerras, catástrofes naturais, mobilidade humana forzada… requiren da cooperación internacional, como unha cuestión de xustiza global”.

A cooperación directa do Fondo Galego en Guinea-Bissau botou a andar no ano 2020, co obxectivo de reforzar a capacidade de resposta á pandemia. En 2022 levábase a cabo na rexión outro proxecto para mellorar a calidade do tratamento materno-infantil en cinco infraestruturas sanitarias que atenden preto de 85.000 persoas.

Con toda a información recompilada decidiranse os futuros proxectos cos que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade apoiará o desenvolvemento do país africano.

Se ben a República de Guinea-Bissau vén experimentando certo crecemento grazas á subida de prezo do anacardio -a súa principal exportación-, a inestabilidade política ten sido un grave condicionante para o seu desenvolvemento. A isto súmase a destrución do tecido económico e social na guerra civil de 1998, cuxas consecuencias perduran hoxe. No entanto, a súa riqueza natural e cultural supón un gran potencial e existen iniciativas locais desde as que se loita por reverter a situación.

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade está integrado por 108 concellos e as deputacións de Pontevedra, A Coruña e Lugo, que concentran a través desta rede os seus esforzos no eido da cooperación ao desenvolvemento. Garántese deste xeito unha xestión profesional e transparente, así como a realización de proxectos con impacto nos países do Sur Global e a sensibilización da sociedade galega a prol da solidariedade internacional.