O Concello de Baiona promove a 21º edición da Semana Verde

Os próximos días 24, 25, e 26 de Xuño, o Concello de Baiona, a través da Concellería de Deportes, e coa colaboración do Cámping Baiona Praia, protección Valmiñor e a Concellería de Medio Ambiente organizan un novo programa da Semana Verde.

Organizado pola concelleira de deportes Ana Mª Iglesias Rodríguez, a acampada nace coa intención de desenvolver e fomentar as actividades na natureza, o respecto e a sociabilidade entre nenos e nenas, tanto desde a práctica deportiva como dende a formación integral e educativa dos escolares.

A acampada consta de actividades de ocio, xogos e outras de índole formativo en onde o coñecemento da fauna, flora e historia da nosa contorna conforman o programa previsto.

As actividades están dirixidas e organizadas polo persoal da empresa Matrakala baixo as directrices e supervisión do persoal técnico da concellería de deportes.

Nesta nova edición do 2024 ofértanse un total de 50 prazas, co obxectivo de que as nenas e nenos gocen e aprendan da súa contorna natural e estean en contacto directoca natureza .

Para ampliar información as persoas interesadas poden dirixirse ao Pavillón de Deportes Municipal ou chamar ao teléfono 986356558 , así como escribir ao email: deportes@baiona.gal.