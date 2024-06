Mos innova coa súa primeira escola para pais e nais

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e a concelleira de Política Social, Sara Cebreiro, presentaron coas mestras das Escolas Infantís promotoras e impulsoras da iniciativa, Paula Jorge e Cristina Pollán, a primeira escola de nais e pais do Concello de Mos. Fixérono na Escola Infantil A Galiña Azul da Porteliña, onde conversaron con Paula Jorge, sobre este proxecto que xorde a partir da observación de educadoras infantís cunha ampla experiencia profesional da necesidade de proporcionar ás familias espazos para pensar e reflexionar sobre a tarefa de ser nais e pais. Baixo o lema Familias Activas, as coordinadoras deste programa teñen como obxectivo axudar e orientar no seu labor educativo ás familias de a infancia. En paralelo, un dos obxectivos é promover a igualdade entre homes e mulleres na tarefa da educación. Todas as actividades da proposta profundan sobre a igualdade dun modo transversal. As reunións serán un espazo para que as mulleres poidan expresarse abertamente no relacionado coa crianza, en especial sobre todos os tópicos ou roles que tradicionalmente temos asignados por ser nais.

Esta escola consta de reunións activas e participativas que, con periodicidade mensual, tratan os temas que máis inquedan ás familias coa colaboración das profesionais da materia que corresponda en cada tema.

A escola que propón Familias Activas céntrase en tentar axudar a resolver dúbidas ás familias dos nenos e nenas da primeira infancia. “O noso maior interese non é facer charlas con carácter doctrinario e aburridas, se non todo o contrario. O que buscamos é crear un espazo onde as familias se poidan expresar e as persoas expertas na materia sexan as encargadas de facer reflexionar sobre diferentes formas de facer as cousas, todo iso nun ambiente distendido. Para iso cremos importante que as charlas ou talleres teñan un aforo limitado de 20 persoas”, din as organizaroras. Esta semana celebraron a súa segunda sesión.