Máis de 100 bicicletas clásicas chegan a Sabarís

A Concellería de Cultura do Concello de Baiona organiza, xunto cos coleccionistas particulares Antonio Pino Magallanes, Manuel Pazó e Luis Molist, unha mostra de bicicletas clásicas e antigas de diferentes épocas e oficios, co obxectivo de render unha merecida homenaxe as figuras de Alfonso González Besada, do establecemento “Ciclos Palacios” da Ramallosa, e a Fernando González Durán de “Bicicletas Fernando” de Baiona, por máis de medio século adicados ao taller de aluguer e reparación de motos e bicicletas no Val Miñor.

Esta mostra realiza un percorrido polas diferentes bicicletas antigas e clásicas que se empregaban nos oficios de onte como por exemplo; as utilizadas no reparto de pan, de prensa, de correos, os repartidores de leite ou a garda civil, entre outras. Asimesmo, conta cun apartado de bicicletas relacionadas co eido do cine, con réplicas das que se fixeron famosas en películas como “Sempre Xonxa”, “La Vida es Bella” ou “ET, Extraterrestre”.

A exposición estará aberta ao público ata o vindeiro 12 de xuño de 2024, no seguinte horario: luns, sábados e domingos de 11 a 13h e de 17 a 20:30h, e de martes a venres de 17 a 20:30h, sendo a entrada libre.