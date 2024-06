Inscricións abertas para o II Concurso de Drag Queen

O Porriño inaugura xuño, mes do Orgullo LGBTIQ+ abrindo o prazo de inscipción para o II Concurso Drag Queen do Porriño Orgulloso, organizado polo Concello do Porriño, que se celebrará o vindeiro 28 de xuño con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+.

O Concello premiará con mil euros ás mellores drag queens da noite: 500 euros para a gañadora, e 300 e 200 euros para a segunda e a terceira clasificada respectivamente.

Os persoas que queiran participar -maiores de 18 anos- terán ata o 20 de xuño do concurso para achegar a súa inscrición, ben de xeito presencial no Rexistro Xeral, ben de xeito telemático a través da sede electrónica do Concello. As bases do concurso xunto co documento de inscrición están dispoñibles na web de cultura do Concello.

O 28 de xuño, Día internacional do Orgullo LGBTIQ+, conmemóranse os disturbios de Stonewall. A madrugada do 28 de xuño de 1969 foi a primeira vez na historia dos Estados Unidos que a comunidade LGBTIQ+ se alzou e deu resposta á persecución policial e institucional que sufrían polo feito, considerado crime, de seren persoas LGBT.