Diego Alonso con Nihil fechan o Primavera de Jazz

O saxofonista vigués Diego Alonso (1988), pechará hoxe o segundo ciclo do Concello de Nigrán Primavera de Jazz co seu quintento Nihil no Auditorio Municipal a partir das 20:00 horas. A entrada é de balde ata completar aforo. O grupo está formado por algúns dos mellores músicos de jazz de Galicia e de prestixio internacional: Xan Campos (piano), Virxilio da Silva (guitarra), Pablo Patiño (contrabaixo) e Antón Quintela (batería).

Alonso comeza os seus estudos musicais na Escola Municipal de Música de Vigo, accedendo a continuación ao Conservatorio Profesional de Vigo e, posteriormente, aode Santiago de Compostela. Fórmase en Jazz e Música Moderna na Escola Estudio de Santiago e no Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, rematando a súa formación regular na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE) de Porto, coa que recibirá o 1º Premio de Grupos das Escolas de Jazz de Portugal e a Mención Honrosa como Mellor Intérprete na Festa do Jazz do Teatro São Luíz de Lisboa (2015). Ten tocado xunto a músicos referentes da escena do jazz peninsular e internacional como Kurt Rosenwinkel, Wilfried Wilde, Iago Fernández, Abe Rábade, ou Naíma Acuña,, entre outros. Os seus traballos discográficos máis recentes son “Monday Mood” de Alfonso Calvo Septeto (2020), con Límbico no seu álbum homónimo (2021), tres discos xunto á Orquestra Galega de Liberación entre os anos 2020 e 2022, “EJE meets Màrio Laginha”(2022) e “EJE meets Iago Fernández” (2023) xunto ao Eixo do Jazz Ensemble e no disco de Marcel Pascual Quinteto “Fluctuaciones” (2023) Tamén colaborou como convidado nos discos “Let me stand” e “K.I.C.K.” de The Souljacket e no disco “Lugar A Ponte” de Caldo. Este ano 2024 editará “Nihil”, o seu primeiro álbum como compositor e líder.

Actualmente forma parte das bandas de música moderna como son Blackstereo, Tangomango, Great Straits ou Bafana Bafana , co que recibiu o Premio Martín Códax da Música no ano 2021. Dentro da música jazz e experimental, é membro de Alfonso Calvo Septeto, Ghastas Pista swing band, Orquesta Galega de Liberación e o Ensemble Liberdade, Límbico, Marcel Pascual Quintet e do Eixo do Jazz Ensemble . É, ademais, membro co-fundador e parte activa das asociacións O Eixo do Jazz , xunto a Cristina Marvão, e O Tambor Colectivo , que procuran dinamizar as escenas culturais e musicais galega e portuguesa.