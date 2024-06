A Cañiza estrea na Franqueira a nova sinaléctica da Vía Mariana

Poucos días antes de celebrar a Romaxe das Pascuillas na Franqueira, o Alcalde Luis Piña achegouse ata o emprazamento da nova sinal acompañado do Párroco Javier Alonso Docampo, a Presidenta da Asociación da Vía Mariana, María José Silva e o Secretario Miguel Anxo Antón.

Luis Piña explicou que continuando na liña de colaboración entre o Concello e a Asociación da Vía Mariana “sufragamos o custo deste novo cartel que anuncia a Etapa 7 na Franqueira”.

O novo panel, diseñado pola Asociación co visto e prace do Concello, informa da chegada á sétima etapa da Via, que dende Parada de Achas ascende por sendas de montaña pasando polo “Neveiro dos Frades” ata os 940 m. de altitude do “Coto da Vella”, lugar destacado polas súas vistas infinitas. O trazado descende dende aquí ata o Santuario da Franqueira polo Vía Crucis baixo a Gran Cruz da Paradanta. Esta etapa de gran beleza natural da paso a Covelo, a través de Prado da Canda e a Lamosa.

A Vía Mariana ten o seu Km Cero en Braga (Portugal) no Santuario do Sameiro, atravesa 5 cámaras portuguesas e entra en Galicia por Arbo ata chegar a Muxía recuperando do esquecemento estradas extraordinarias para xuntar santuarios.

Cun percorrido de 400 km, programado en 18 etapas ten como principal obxectivo “crear sinerxias para favorecer as zonas rurais máis deprimidas coñecidas como deserto verde, fixar poboación, mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e ponderar a nosa riqueza paisaxística e patrimonial. Esta vía tamén está concebida como un punto de encontro espiritual”.