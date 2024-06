Baiona continúa as visitas guiadas para a infancia

O Concello de Baiona aposta por diferentes iniciativas coas que dar a coñecer a riqueza patrimonial e cultural do municipio.

Deste xeito, a Concellería de Turismo realizará unhas novas visitas guiadas na península de Santa Marta, “Seguindo os pasos de Drake”, orientadas a un público infantil para realizar en familia, na que nais, pais e fillos/as participen conxuntamente nas visitas, pasando un intre agradable coñecendo un pouco da historia local. Estas visitas centraranse na chegada do corsario inglés Francis Drake a esa zona da Vila e explicaranse os elementos significativos do lugar, todo iso, de forma didáctica a través de xogos, adiviñas...

O punto de encontro para as saídas serán ás 11:30 horas no posto de salvamento da praia de Santa Marta.Comezaron no pasado mes de maio, e no mes de xuño as actividades celebrarase os domingos 23 e 30.

As visitas son gratuítas e é necesaria a inscrición previa, unha semana antes de cada das actividades, na Oficina de Turismo de Baiona no correo electrónico: oficinadeturismo@baiona.gal ou a través do teléfono: 986 68 70 67