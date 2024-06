A Asociación de Persoas Xubiladas e Pensionistas de Salceda celebrou a XXXI edición da festa dos socios e socias. Asistiron 505 persoas, das 665 asociadas. Este ano o destino elexido foi a cidade de Santiago de Compostela. A xornada comezou coa visita á Cidade da Cultura e á exposición temporal “Os tesouros reais do museo de Xerusalén”. No restaurante Los Robles celebraron o seu xantar anual que rematou co xa tradicional baile. A Alcaldesa, Loli Castiñeira, e a Concelleira de Benestar Social, Selene González, acompañaron á asociación convidadas pola xunta directiva que encabeza Tomás Rodríguez.

31 anos de festa dos socios