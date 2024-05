Un premio Follas Novas para o Espazo Lectura

O Espazo Lectura de Gondomar vén de recibir o Premio Follas Novas do Libro Galego na categoría de promoción da lectura.

Yaiza Peixoto, presidenta de Espazo Lectura, recolleu o galardón. A gala tivo lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela.

Espazo Lectura é unha organización non gobernamental fundada para o fomento e a animación á lectura en lingua galega, fundada no 2008. Está situada en Donas, e organiza actividades sen ánimo de lucro relacionadas coa promoción lectora, así como calquera outro tipo de iniciativas que teñan que ver coa promoción da lectura e do libro como referentes de benestar social e coa consideración do libro como elemento socializador, indispensable para elevar o nivel educativo, a conciencia crítica, a capacidade analítica e, en definitiva, a calidade de vida e o ocio das persoas.

Para levar a cabo os seus fins, Espazo Lectura mantén unha programación, tanto estable coma conxuntural, en relación cos cometidos que persegue, atendendo ao principio de que o libro ou a lectura sexan o elemento nuclear e de referencia. As populares sesións de contacontos coñecidas baixo o nome de Contomar son a actividade fundacional da asociación.

O traballo de Espazo Lectura oriéntase basicamente en tres liñas principais: a creación e animación de clubs de lectura, a divulgación e sensibilización, e a formación especializada en fomento da lectura.