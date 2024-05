O alumnado de Porremprego dixitaliza o arquivo municipal

Os e as dez estudantes traballadores do obradoiro de emprego “Porremprego Cualifica II” avanzan na súa formación en “Implantación de Tecnoloxías da Información e Comuniciación e a Economía Dixital na Administración” coa creación do arquivo dixital municipal.

O estudantado traballador foi contratado polo Concello o pasado mes de decembro, cando empezou a formación de 1.920 horas, incluíndo teoría e práctica. Entre as súas funcións asignadas, salientan o tratamento de textos, datos e documentos, recompilación de expedientes administrativos e dixitalización.

Este programa é moi valorado polos participantes, coma no caso de Héctor Antonio Pereira Durán, que fai este curso para nun futuro abrir o seu propio taller e poder executar ou supervisar a parte administrativa. Pola súa banda, Yolanda López, outra estudante traballadora, salienta “o estupendo ambiente laboral que hai entre nós”. E Nuria Barroso salienta “o apoio e a axuda do persoal do Concello para a dixitalización dos expedientes”.

“Dende a Concellería de Emprego, estamos moi contentos co desenvolvemento deste programa formativo que, ademais presta un servizo real e moi demandado no Concello”, apunta Rosario Costas, Concelleira de Emprego. O alcalde, Alejandro Lorenzo, engadiu que “co seu traballo contribuirán a mellorar os servizos municipais, desenvolvendo un valioso traballo de xestión e documentación e arquivos, que facilitará a xestión diaria nos diferentes departamentos municipais”. O rexedor concluíu agradecéndolles a “implicación e a profesionalidade coa que están a levar a cabo as súas funcións”.