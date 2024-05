Fusión de música e cultura rural

Un festival único, onde a música e a cultura rural fusiónanse nunha experiencia inesquecible. Así presenta a Asociación Cultural Quinta do Piñeiroa a súa Festa da Sementeira de Salvaterra de Miño que acadou un novo éxito a pasada fin de semana na súa décimo sexta edición na área recreativa do Muíño da Ponte, en Corzáns. Foron numerosas as persoas asistentes a estas dúas xornadas de festa, chegadas do municipio, doutros da contorna, de toda Galicia e incluso Portugal.

Como o seu nome indica música e sementeira, acompañada coa gastronomía da terra compuxeron a programación.

Non faltou o tradicional desfile de tractores, o mercado de agrícolas e artesáns e as olimpíadas agrícolas, que xa son unha das actividades máis aclamadas entre o público.

O actor galego David Perdomo foi o encargado de ler o pregón deste ano.

As actuacións musicais son parte fundamental do festival que nesta edición estivo encabezado por Mondra, Familia Caamagno, Son das Tabernas, O Caimán do Río Tea, Storrentos, Sun Iou, De Ninghures, Festicultores, Pédëpôtè, La Duendeneta, As Lucernas e Naiama. Precisamente unha das novidades deste ano foi a banda sonora da festa, unha canción incluída no novo disco da banda O Caimán do Río Tea.