Os escolares de Tui teñen voz no goberno local

Tui conta dende o ano pasado cun grupo de participación infantil e xuvenil, ParTUIcipando, cuxo obxectivo é dar voz á poboación infantil e xuvenil, coñecer as súas inquedanzas, suxestións,… e logo trasladalas ao goberno local.

Co obxectivo de seguir dando a coñecer este grupo a inicios de maio comezaron unha serie de sesións informativas nos centros escolares tudenses para trasladar ao alumnado a posibilidade de formar parte deste grupo no que se abordan as temáticas que elas e eles mesmos deciden. As propostas de mellora elaboradas no grupo son logo trasladadas ao Concello.

As primeiras sesións informativas tiveron lugar xa nos CEIP’s de Guillarei e de Pazos de Reis e continuaron no CEIP de Randufe. O obxectivo é ir visitando todos os centros educativos tudenses para recordar a existencia deste grupo de participación convidando así ao alumnado a formar parte do mesmo.

As reunións comezaron precisamente por aqueles centros educativos que arestora non teñen a ningún representante en ParTUIcipando, e prosiguen no resto de colexios e nos institutos.

As persoas con idades entre os 10 e os 17 anos que desexen formar parte deste grupo de participación poden contactar chamando ao número de telefono 604 086 970.

Entre 10 e 17 anos

O grupo de participación infantil e xuvenil, ParTUIcipando, reúnese unha vez ao mes, en horario de tarde, dando voz así aos nenos e nenas, mozos e mozas.

A concelleira de Ensino, Cultura e Mocidade, Sonsoles Vicente, convida á poboación nova de Tui a sumarse a ParTUIcipando, “un grupo co que se garante o dereito a participación infantil que recolle a Convención sobre os Dereitos do Neno”. Sinala que co mesmo “ábrese un espazo no que escoitar o parecer dos nenos e nenas e adolescentes sobre os temas que lles afectan para ter en conta a súa visión dende a administración local”. Lembra amais Sonsoles Vicente que que o grupo tudenses está representando no CAIA, Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia, un órgano de carácter consultivo que ten por obxectivo achegar as súas propostas ao goberno da Xunta de Galicia.