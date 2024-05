Cans levanta o pano

O Festival de Cans quenta motores xa esta fin de semana con actividade cinematográfica, artística e musical previa ao inicio oficial do evento, que se celebra dende o vindeiro martes 21 ao sábado 25. Así, hoxe, ás 18.00 horas no centro cultural de Porriño, terá lugar a estrea en España do filme “Deixa que pase algo” de Mathilde Girard. Ás 20.00 horas, o Círculo Recreativo e Cultural acollerá a inauguración da mostra “Reservoir Cans” de Carlos Lago, coñecido como O Terser Home, na cal se poden ver retratos de diversos homenaxeados co Premio Pedigree de Cans e de actores e actrices que habitualmente pasan polo evento como María Vázquez, Luis Zahera, Carlos Blanco ou Janet Novás, algúns dos cales estarán presentes nestes acto de inauguración. A continuación, para rematar a xornada, terá lugar o concerto de Cora Sayers, alter ego de Cora Velasco.

A partir do vindeiro martes sucederanse cinco xornadas cheas de cine, nas que haberá máis de cen proxeccións, das que 35 serán estreas; tampouco faltará a música, coloquios e multitude de actividades paralelas nesta parroquia porriñesa que se consolidou nestes últimos anos como unha importante iniciativa cultural con repercusión dentro e fóra de Galicia.

Entre os nomes que pasarán polo festival este ano atópanse o director de cine David Trueba, un dos nomes máis destacados de panorama cinematográfico español e que participará nun coloquio o sábado 25. A actriz María Vázquez, moi vinculada ao festival desde hai anos, recibirá o venres 24 o Premio Pedigree de Honor que recoñece o seu especial agarimo cara Cans e a súa traxectoria como unha das intérpretes españolas máis importantes dos últimos tempos.

No apartado musical, o mércores 22 terá lugar unha homenaxe ao músico vasco Kepa Junquera, na que estará presente o propio artista que dará nome a un Jaliñeiro. Neste espazo o propio Junquera realizou unha actuación histórica fai dez anos. A homenaxe completarase coa exhibición de dúas pezas documentais sobre o acordeonista.

Os grandes concertos, que xa se converteron nunha tradición en Cans, terán este ano como principais protagonistas á banda de Muros The Rapants. Ademais, no escenario principal da Leira do Río Estrella Galicia tamén actuarán Nat Simons e Combo Paradiso. A programación musical contará con outros concertos de formato máis pequeno con bandas como Lontreira e artistas como Susana Seivane ou Su Garrido Pombo.

No que se refire á programación cinematográfica, hai que destacar a presenza este ano en Cans de representantes da produtora francesa Sociéte Acéphale (Anthony Lapia, Lorenzo Bianchi ou Eliza Muresan, entre outros) que será a protagonista de sección Foco Internacional. No festival poderán verse varios longametraxes desta produtora e haberá sesións de exhibición de curtas. Ademais, o festival terá como longametraxe de apertura o xoves 23 o filme “Alumbramiento” do director catalán Pau Teixidor e con María Vázquez no reparto.

Outros dos focos importantes na programación do festival será a proxección do filme “As Neves” da directora e guionista Sonia Méndez que debuta na longametraxe con este filme sobre a vida duns adolescentes galegos no entorno rural.

Tamén hai que destacar a estrea en Cans da sección “Cineherdanzas”, que nesta ocasión recupera o patrimonio fílmico de Carlos Asorey, un esquecido cineasta galego dos anos 70.