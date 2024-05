A Cañiza e Covelo unen lazos na inserción social das mulleres

Asesoramento xurídico e psicolóxico, itinerarios profesionais e talleres de formación, entre outras iniciativas, accións todas elas de empoderamento, atención, orientación e acompañamento para a mellora da situación persoal, social e laboral das mulleres e das persoas que dependan delas, incluídos os seus fillos. Esta é a finalidade do programa “Clara” posto en marcha conxuntamente polos concellos da Cañiza e Covelo co que buscar favorecer a inserción social e laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero e mulleres en situación de especial vulnerabilidade, empadroadas nalgún dos dous municipios.

Os alcaldes de ambos concellos, Luis Piña (A Cañiza) e Pablo Castillo (Covelo) informaron do inicio desta nova iniciativa e avanzaron que a subvención de 16.420,80 euros por parte da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta cubre o 100% do investimento, sen que os concellos teñan que aportar ningún recurso propio. Na Cañiza o servizo estará en funcionamento tres días á semana e en Covelo dous.

O nome de “Clara” vén dado na honra Clara Campoamor (1888-1972), avogada, escritora, política e defensora dos dereitos da muller española.

O núcleo de “Clara” está formado, segundo indican fontes municipais, por asesoramento xurídico e psicolóxico proporcionado por expertas en dereito e en psicoloxía con perspectiva de xénero, estas actividades realizaranse a demanda de forma presencial e en liña totalmente privada.

Desenvolverase un labor de sensibilización e formación en materia de igualdade, historia das mulleres e do feminismo, debido a que non se pode reivindicar o que non se coñece. Esta é unha actividade fundamental para o empoderamento das mulleres e nenas.

En materia de coidados e autocoidado realizaranse talleres de formación e de minfuless para traballar a concentración, aprender a controlar o estrés, o dó e a enfermidade, entre outros.

Dirixido ao alumnado de secundaria e bacharelato desenvolverase un taller innovador de “Ciberdelitos de natureza sexual”, que xa foi probado con éxito en institutos de distintas partes de Galicia e que se reforzará cunha guía sobre sexting, grooming e stalking.

Analizarase a economía, nichos de emprego e movementos sociais nos dous concellos, co fin de realizar itinerarios profesionais adaptados á contorna no que se desenvolven as mulleres participantes, as cales realizarán o seu currículo baseándose en competencias e habilidades.