A campaña “Quere o teu mercado” volve á praza de abastos de Arbo

O Concello de Arbo únese á campaña “Quere o teu mercado” promovida pola Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia en colaboración cos concellos e as prazas de abastos co obxectivo de destacar o papel dos mercados e potenciar a compra do produto local, ademais de ensalzar a profesionalidade dos nosos praceiros e praceiras.

A campaña deu comezo a pasada semana e prolongarase ata o 15 de xuño co concurso Vén á Praza e Gaña, no que se sortea entre os clientes do mercado tres vales de compra, un de 50 euros e dous de 25 euros, xunto con cadansúa cesta de produtos. Ademais, o vindeiro sábado, 25 de maio, procederase ao reparto de material promocional da campaña.

Pola súa proximidade e situación estratéxica nas nosas vilas e cidades, os mercados municipais xogan un valioso papel dinamizador e revitalizador dos centros urbanos onde se asentan e facilitan, ademais, a compra completa de alimentos frescos con toda a comodidade e sen necesidade de grandes desprazamentos.

Mercar neles é garantía de calidade, bo servizo e atención personalizada así como garantía de boa compra, fomentando o consumo de produtos galegos e ofrecendo a variedade de carnes, lácteos, froitas, verduras, peixes, hortalizas…que require unha dieta equilibrada e saudable.

Xuntan tradición e modernidade, adáptanse ás demandas dos seus clientes, ofertan os mellores prezos en produtos frescos de alimentación e incorporan cada día novos servizos complementarios e personalizados.

Obras de mellora

Por outra banda, no afán de dinamizar o mercado, ofrecendo novos servizos, e tendo en conta que Arbo representa na súa contorna un concello moi relevante en canto á importancia do produto agroalimentario, e para preservar tanto a produción como a súa comercialización, o Concello de Arbo e a Conselleria de Economía e Industria asinaban en setembro de 2023 un convenio de colaboración para a reparación do pavimento do Mercado, non sendo esta a única obra realizada nos últimos anos.

Para o goberno arbense, “as actuacións desenvolvidas nas prazas de abastos, tanto de obras como de promoción, resultan imprescindibles para xerar actividades complementarias ao seu redor, ao tempo que constitúen unha canle de comercialización moi eficaz de produto fresco derivado do mar, a horta e a gandaría”, sinala o alcalde Horacio Gil.

Dende o Concello animan a toda a veciñanza arbense e dos concellos da comarca a achegarse á praza, de martes a sábado, para mercar produtos de calidade e recordan que tódolos mércores ten lugar o mercado semanal, no que ademais de venda de alimentos, tamén se ofrece calzado, roupa, menaxe, plantas e incluso degustacións de polbo á feira.