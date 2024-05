30 actividades para gozar da primavera no Rosal

O Rosal apura o segundo tramo da primavera cunha morea de actividades para todos os gustos, idades e públicos. Durante os meses de maio e xuño, o concello está a acoller unha trintena de propostas nas que literatura, música, andainas, teatro, deporte ou festas tradicionais camiñarán da man para ofrecer “unha ampla programación que amosa o noso compromiso por contar cunha experiencia cultural e de lecer rica e diversa para toda a veciñanza”, como salienta a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

O Día das Letras Galegas celebrouse onte por todo o altol cunha morea de actividades: andaina e churrascada en Martín organizada pola Comisión de Festas de San Xoán, durante toda a xornada Torneo Memorial de Fútbol Iago Ameal no campo da Mata organizado pola UD Ribera e concerto con Los Jinetes del Trópico.

Mañá chegará unha nova ruta das andainas interpretativas pola Senda dos Pescadores do río Carballas e o mes de maio rematará cunha fin de semana cargada de actividade: a Festa da Crianza Xoaniñas organizada pola Asociación Xoaniñas o día 25 a partir das 11.00 horas na Área recreativa das Aceñas e a presentación do libro de Xoán Gándara Memoria dunha aldea da man da Asociación Ghorghalado na Abadía das Eiras ás 20.00 h e o día 26 Festa da ACOR cunha morea de propostas na Praza do Calvario dende as 09.00 horas.

Xuño

Xuño chegará tamén ao Rosal con moitas e moi variadas actividades para ir dando a benvida ao verán. O 6 de xuño chega con Culturactiva e Pallasos en rebeldía a obra de teatro Vía morta para o alumnado do CPI Manuel Suárez Marquier pola mañá e para o público xeral a partir das 20.30 horas no Centro Social Polivalente. Esa mesma fin de semana, o sábado 8, celebrarase o XVI Encontro Galaico Portugués de Asociacións de Espondilite no auditorio municipal de 10.00 a 14.00 horas. Á semana seguinte as charlas, a música, as festas e as camiñadas serán as protagonistas. O día 13 arrancan os Faladoiros no Xardín, unha serie de charlas sobre diversidade afectivo sexual e protección á infancia que se celebrarán nos xardíns do Concello ás 20.30 horas tamén os días 20 e 27 de xuño. O sábado 15 o alumnado da Escola de Música da Agrupación Musical do Rosal subiranse ao escenario do auditorio ás 12. 00 horas para unha audición e, ese mesmo día, comezan tamén as Festas de San Xoán de Martín organizadas pola Comisión de Festas e que terán lugar os días 15, 22 e 23 de xuño.

Estas son só algunhas das actividades que rematarán o 29 de xuño co X Concerto Coral Ecos do Verán de Ecos do Folón.