270 patinadores danse cita en Covelo na II fase de niveis libre

270 deportistas de clubs de patinaxe da provincia de Pontevedra e Ourense competiron na segunda fase de niveis 1, 2 e 3 de patinaxe libre celebrada no pavillón municipal de deportes do Concello de Covelo e organizada polo Club Covelo Patinaxe Artística co apoio de Deporte Galego da Xunta de Galicia.

Na fase de nivel I acadaron os primeiros postos Carmen do Club Covelo, Daniela do Club Tea, Uxía do Club Tea e Noa do Club Covelo. No nivel II: Alexandra do club Tea, Enma (Tea), Mara (Tea), Sara (Tea) e as patinadoras do Club Covelo Julia, Maia, Paula e Sabela. No nivel III conseguiron os primeiros postos as patinadoras do Club Tea, Elda, Silvia e Valeria e as e os do Club Covelo Ethan e Naia.