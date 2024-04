Tomiño estrea con música a área do Seixo

Tomiño estreou co bo tempo a nova área de autocaravanas do Seixo. O Concello acolleu no aparcadoiro situado fronte ao edificio da Policía Local e de Benestar Social, na Rocha, unha importante concentración de autocaravanistas coa que inaugurar este espazo que “dá resposta a un modelo de viaxe alternativo en auxe que ao longo do ano trae a moitas e moitos visitantes a Tomiño, como confirma a grande acollida e ocupación da área aberta en Goián o pasado verán”, como recorda a alcaldesa, Sandra González.

Ducias de autocaravanistas achegáronse a Tomiño para desfrutar desta nova área con seis prazas sinalizadas e cos servizos necesarios para baleirar as augas grises de cociña e baño e as augas negras, así como para o abastecemento de auga para poder encher o depósito e iluminación pública, axardinamento e arborado do perímetro.

A xornada festiva comezou cun pasarrúas a cargo da treboada “Os Terribles”. Pola tarde a festa contou coa actuación do grupo musical Adredde.

Sandra González sinalou que con estas áreas en activo “seguiremos dando pulo a un turismo de calidade con importantes repercusións para a economía local que sitúa a Tomiño como un destino recoñecido e relevante nas rutas das e dos autocaravanistas”.