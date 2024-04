A vixésima edición de Play-Doc, Festival Internacional de Cinema, que terá lugar do 1 ao 5 de maio na cidade de Tui, contará cunha serie de retrospectivas, focos, restauracións e sesións especiais que se complementarán con programas competitivos e outras actividades. Nesta ocasión, Play-Doc presentará unha ampla retrospectiva do realizador brasileiro Leon Hirszman (a primeira fóra de América Latina), a presentación internacional das primeiras curtametraxes do británico David Gladwell e a estrea mundial da restauración de Kriegsende, da cineasta alemá Viola Stephan. Ademais, con motivo do 50 aniversario da Revolución dos Caraveis, o festival presentará unha proxección especial da emblemática As armas e o povo.

Play-Doc celebra o seu vinte aniversario por todo o alto / d.p.

Leon Hirszman

Tras a súa prematura morte, aos 49 anos, o nome de Leon Hirszman foi crecendo en recoñecemento no cinema brasileiro. Parte inicial do grupo fundador do Cinema Novo, Hirszman dirixiu películas que puxeron ao descuberto, entre os anos 1960 e 1980, as profundas contradicións arraigadas na formación social de Brasil. Herdeiro do realismo e cun forte compromiso político, Hirszman foi así mesmo particularmente sensible á música popular, que consideraba unha manifestación social e a auténtica representación colectiva da tradición cultural brasileira, producindo algúns dos documentos máis valiosos da historia do samba.

Na súa primeira retrospectiva europea, Play-Doc recupera as súas catro longametraxes máis importantes: A falecida (1965), São Bernardo (1972), Eles não usam black-tie (1979) e o seu filme póstumo ABC da greve (1990), ademais de catro curtametraxes que mostran as súas distintas facetas artísticas e temáticas. Maria Hirszman, a súa filla, acudirá a Tui para falar do legado do seu pai.

Viola Stephan

A realizadora e produtora alemá Viola Stephan comezou traballando a finais dos anos 70 como directora de teatro en Nova York, onde tamén estudou dirección de cinema. As súas películas retratan a vida diaria nas cidades cunha abordaxe documental e un estilo único. Play-Doc terá o privilexio de exhibir a estrea mundial da restauración de Kriegsende (1993). Stephan, así como as responsables da restauración, Vivien Buchhorn e Jana Cisar, estarán en Tui presentando esta xoia dos anos 90.

David Gladwell

Renombrado montador de grandes cineastas británicos, David Gladwell dirixiu varias películas de ficción, documentais e curtas experimentais que non tiveron a súa merecida difusión. En Play-Doc mostraremos en primeira presentación internacional as extraordinarias e visualmente orixinais catro curtametraxes que realizou ao principio da súa longa carreira.

Sección competitiva

Esta edición aniversario destaca pola participación de recoñecidos e celebrados cineastas cuxas obras se caracterizaron pola permanente procura estética e o risco formal. Desde o traballo póstumo de Jean-Luc Godard ao máis recente filme do prolífico realizador brasileiro Júlio Bressane (que se verá en estrea europea), pasando polas novas obras de veteranos investigadores da linguaxe cinematográfica como Paul Vecchiali, Jean-Claude Rousseau, Jerome Hiler, Enrico Ghezzi e a dupla que integran Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, a competición internacional desta edición será, á vez, unha celebración de cineastas que, ao longo das súas carreiras, xamais deixaron de lado o seu interese pola experimentación audiovisual.

Os sete filmes que formarán parte da competición internacional son: Bonjour la langue (Paul Vecchiali, 2023, Francia), Cinema Before 1300 (Jerome Hiler, 2023, Estados Unidos), Film annonce de film qui n’existera jamais (Jean-Luc Godard, 2023, Francia), Frente a Guernica (Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi, 2023, Italia-España, estrea española), Gli ultimi giorni dell’umanità (Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo, 2022, Italia, estrea española), Leme do destino (Júlio Bressane, 2023, Brasil, estrea europea), e Oú sont tous mes amants? (Jean-Claude Rousseau, 2024, Francia, estrea española).