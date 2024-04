O Rosal ofrece unha cadeira todo terreo para rutas adaptadas

O Concello do Rosal organizou unha xornada técnica na que as persoas interesadas puideron aprender a empregar a Joëlette, unha cadeira todo terreo co que as persoas con mobilidade reducida poden realizar rutas de sendeirismo no municipio.

A Explanada do Horizonte foi o lugar elixido para esta xornada técnica, que permitiu a todas as persoas participantes probar e experimentar as distintas posicións da cadeira nun terreo favorable para continuar aprendendo sobre o seu uso logo cunha pequena saída. Tras a clase técnica, as e os participantes puideron practicar todo o aprendido no manexo da cadeira todo terreo facendo un pequeno tramo do Camiño de Santiago pola Costa. A alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, salienta que o obxectivo “é crear un servizo permanente para que as persoas que o precisen poidan facer diferentes rutas polo noso municipio dun xeito programado acompañadas dun equipo de voluntarios e voluntarias que coñezan o manexo desta cadeira todo terreo”.

A Joëlette é unha cadeira que conta cunha roda e con dous elementos de agarre, un traseiro e un dianteiro, polo que quen a utilice debe ir acompañada de polo menos dúas persoas, xa que unha debe asegurar o seu equilibrio e outra encargarse da tracción e da dirección. Pode solicitala calquera persoa con mobilidade reducida para realizar unha ruta adaptada.

O Concello do Rosal adquiriu esta cadeira todo terreo buscando dar un paso máis cara a inclusión integral no municipio, deseñando estratexias que permiten traballar de forma conxunta a prol da diversidade a Goberno municipal, tecido asociativo, entidade e veciñanza.