O IES Val do Tea inicia a súa Escola de Nais e Pais

Achegar ás familias recursos para mellorar a relación materno/paterno filial e ferramentas para afrontar e solucionar dun xeito máis efectivo as inquedanzas e problemáticas actuais na adolescencia é o obxectivo da Escola de Nais e Pais do IES Val do Tea que arrincou cunha sesión aberta a toda a comunidade educativa con fillas e fillos en secundaria.

“Do mesmo xeito que o profesorado do noso centro educativo se forma a través dos Centros de Formación e Recursos da Xunta de Galicia e se deseñan e imparten charlas e obradoiros para o alumnado, cremos que pode ser útil e moi importante abordar coas familias e da man de expertos temas de interese para o benestar do alumnado”, explica Isabel Calvelo, xefa de estudos dos IES Val do Tea.

Baixo o título “Intelixencia emocional: Navegar sen naufragar no mar das emocións dos adolescentes” abordaron a xestión do estrés, de como afrontar a ansiedade e a frustración, a xestión de medos e inseguridades e a mellora da autoestima, da man da psicóloga e pedagoga Luciana Maccio Pennisi.

A dirección do centro educativo considera indispensable a implicación das nais, pais ou titores na obtención de formación que axude a educar á mocidade e recomendan seleccionar moi ben as fontes das que obter a información ao existir, hoxe en día, un amplo abano de datos e contidos que, ás veces, non están documentados. Por este motivo, o centro educativo adianta que seguirá investindo esforzos e deseñando accións que axuden á comunidade educativa e animan ás nais e pais a participar porque son piares da crianza das súas fillas e fillos.