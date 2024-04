Literatura, flores e música na Feira do Libro de Segunda Man

A Praza do Calvario acollerá este domingo 21 de abril unha nova edición da Feira do Libro de Segunda Man, un evento aberto a todos os públicos no que literatura e lecer camiñarán de novo da man a través dun completo programa de actividades.

A xornada comezará coa apertura do mercado, no que o público poderá desfrutar de 11.00 a 20.00 horas dos postos rexentados por sete asociacións rosaleiras: Agrupación Musical do Rosal, San Xerome Emiliani, Ecos do Folón, Asociación Ghorghalado, a ANPA do CRA María Zambrano, a ANPA A Mata e o Colectivo Carballas.

Todas as asociacións porán a disposición das e dos visitantes un amplo catálogo de títulos recollidos dos fondos das propias entidades ou a través dos seus asociados e asociadas “que permitirán dar unha segunda vida a libros que permanecían gardados nun andel, avanzando nunha economía circular tamén na cultura, promovendo a sostibilidade e democratizando o acceso á lectura”, destaca a rexedora, Ánxela Fernandez Callís.

A Feira do Libro de Segunda Man contará tamén co posto de venda de flores e plantas de Augaluz, cun stand en solidariedade con Palestina e cunha ampla programación musical para todos os públicos, co concerto infantil “As máis molonas de Pakolas”, ás 13:00, e Xoan Curiel co seu trío “Danzamos no verán!” ás 18:00.