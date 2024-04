Un “Grand Prix” para o deporte salcedense

Un nutrido grupo de salcedenses de todas as idades, especialmente mozos e mozas deportistas, participaron na gravación dun vídeo de presentación para a candidatura de Salceda de Caselas ao concurso de Televisión Española “Grand Prix”.

Con este vídeo e aportando a documentación esixida, aspiran a ser seleccionados para o programa e, se isto sucede, vense con opcións de gañar.

“Se gañamos os 30.000 euros de premio irán integramente para os clubs de deporte local nos que participa a nosa mocidade”, afirmou a alcaldesa, Loli Castiñeira.

A gravación do vídeo foi unha proba do interese que suscitou a proposta. O Concello convocou a todas as persoas interesadas a través das súas redes sociais, e tamén os clubs de deporte local ou entidades culturais enviaron unha convocatoria a través dos seus servizos de mensaxería instantánea. O resultado foi unha praza do concello ateigada de salcedenses de todas as idades, rebosantes de ilusión por participar neste concurso, cuxo premio revertirá directamente no deporte local de base.

No vídeo amósase Salceda e os seus principais enclaves, as súas fortalezas e a súa vontade de participar no concurso, e está presentado pola propia rexedora.

O “Grand Prix” , que se emite de novo en TVE1, é un dos programas máis veteranos da televisión en España, e acadou as 16 tempadas. Comezou a emitirse en 1995, pero foi no 96 que o seu nome mudou de “Cuando calienta el Sol” a “Grand Prix”.

Logo dun parón de 14 anos, o ano pasado regresou á parrilla televisiva.